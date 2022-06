Darum geht's in "My Policeman"

"My Policeman" ist eine wunderschön inszenierte und liebevoll-einfühlsam erzählte Geschichte über verbotene Liebe und sich verändernde soziale Konventionen in den 1950er Jahren. Im Fokus stehen drei jungen Menschen – Polizist Tom (Styles), Lehrerin Marion (Emma Corrin, die Princess Diana in "The Crown" spielte) und Museumskurator Patrick (David Dawson) –, zwischen denen ein intensives Love Triangle entsteht, das nicht nur um Liebe und Hingabe, sondern auch um Freiheit, Vergebung und Historie handelt.

Tom ist in einer Beziehung mit Marion, hat aber auch eine geheime Affäre mit Patrick. Doch Tom beschließt, seine wahre Sexualität, seine echten Gefühle zu unterdrücken und heiratet Marion. Doch eine Ehe, die auf Lügen aufbaut, kann nicht lange gut gehen – auch nicht für die dritte Person im Bunde ...

Dass es in "My Policeman" sehr freizügig und sexy zugehen wird, hat Styles schon vor einiger Zeit verraten – und davor gewarnt, sich den Streifen besser nicht mit seinen Eltern anzusehen: