Greta Gerwig: Ihre namhaften Regie-Projekte

Mit zwei neuen "Narnia"-Filmen würde Greta Gerwig ihre namhafte Filmografie um ein neues heiß erwartetes Projekt erweitern. Ihren Durchbruch als Regisseurin feierte sie mit dem Coming-of-Age-Film "Lady Bird" (2017), der fünf Oscar-Nominierungen einbrachte. Danach erschien unter ihrer Regie die Verfilmung von "Little Women" (2019). Derzeit wird ihre "Barbie"-Adaption mit Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42) in den Hauptrollen mit Spannung erwartet. In Österreich ist der Film ab dem 21. Juli zu sehen.