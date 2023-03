Grundkonzept blieb gleich

Wie auch in Staffel 1 begeben sich zwölf aufstrebende DesignerInnen ins Rennen um die einzigartigste, stilvollste Kreation. Auf eine/einen von ihnen wartet im Finale ein sattes Preisgeld von 200.000 US-Dollar. Bewertet wird ihre Arbeit wie auch in Staffel 1 von GastjurorInnen. Damals waren bspw. Modeschöpfer wie Tommy Hilfiger und Christopher Kane mit an Board. Fashion Designer und Stylist aus "Queer Eye" Tan France führt nach wie vor durch die Serie. Diesmal erhält er hochkarätige Unterstützung aus der Modewelt.