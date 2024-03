Das macht Ellen Pompeo also nach "Grey's Anatomy": Dank der erfolgreichen Arztserie galt sie lange Zeit als bestbezahlteste TV-Schauspielerin. Kein Wunder, dass sie 19 Jahre lang diesen aufsteigenden Stern am Serienhimmel nicht verlassen wollte. Um so größer der Schock, als sich die Meredith Grey-Darstellerin und damit das Gesicht der Serie dazu entschied, das Grey Sloan Memorial Hospital zu verlassen.

Wir erzählen euch jetzt, für welches Serienprojekt sich Ellen Pompeo von "Grey's Anatomy" verabschiedet hat: "Orphan" (Arbeitstitel).