Paramount+: Streamingdienst startet im Dezember in Österreich

Am 8. Dezember geht Paramount+ in Österreich, Deutschland und der Schweiz an den Start. Verfügbar ist das Angebot über die Homepage sowie auf mobilen Geräten und unterstützten Connected-TV-Geräten – unter anderem über Apple, Amazon, Google, Samsung und Rok.

International bietet der Streaming-Dienst eine umfangreiche Bibliothek von Original-Serien, Hit-Shows und beliebten Filmen aus allen Genres von weltbekannten Marken und Produktionsstudios, darunter Showtime, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures und der Smithsonian Channel. Zusätzlich gibt es ein umfangreiches Angebot an lokalen Inhalten.

Bisher war Paramount+ nur in den USA, U.K., Kanada, Lateinamerika, der Karibik, den skandinavischen Ländern, Australien, Italien, Irland und Südkorea abrufbar.