Erinnert ihr euch noch an den melancholischen Liebesfilm "P.S. Ich liebe dich" aus dem Jahr 2007, dem es trotz trauriger Grundstimmung doch gelingt, Hoffnung in unserer zarten Seele sprießen zu lassen? Oder an "Die nackte Wahrheit" aus 2009, der zwar alles andere als Oscar-Material ist, aber auf halbwegs unterhaltsame Art und Weise den ewigen (ewig-gestrigen?!) Krieg der Geschlechter aufs Korn nimmt?

In beiden spielt Gerard Butler die Hauptrolle – und beide Filme wirken wie aus einem Paralleluniversum. Einer Welt, in der Butler noch in Streifen zu sehen war, die sich nicht dem Action-, Actionthriller- oder Katastrophenfilm-Genre zuordnen lassen. In den vergangenen Jahren nämlich hat sich der mittlerweile 53-jährige Brite endgültig als würdiger Nachfolger von Willis, Stallone und Co. etabliert – weil Liam Neeson wird ja auch nicht jünger.