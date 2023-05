"Citadel"-Universum im Stil des MCU

"Citadel" bekommt nämlich nicht nur eine zweite Staffel präsentiert, sondern in wahrscheinlich nicht allzu ferner Zukunft warten auch mehrere internationale Spin-Off-Serien auf uns, die alle in derselben Welt spielen. Jede einzelne Serie erzählt von Geheimagent:innen und Spionage-Expert:innen der Citadel-Einheit, die in geheimer Mission die Welt retten und gegen böse Buben (und Mädchen) schlagkräftig antreten. Ganz im Stil des MCU sollen diese Serien schlussendlich zu einem großen Abenteuer zusammengeführt werden, in dem sich alle internationalen Agent:innen zusammentun, um für Weltfrieden zu sorgen.