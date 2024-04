Kreative Einstimmung und Pausen

Um euch auf den Filmabend richtig einzustimmen, in Groove zu kommen oder/und euch in den Pausen zwischen den Filmen gut zu unterhalten, bieten sich kurzweilige Filmquizzes an. So könnt ihr euch ganz nebenbei mit eurem Filmwissen angeben! Solch ein Quiz kann in Form von Spielkarten oder Büchern daherkommen. Besonders kreativ sind natürlich Spiele, die über klassisches Faktenwissen hinausgehen und sich beispielsweise um Filmklischees drehen. Wie auch immer: Ein Filmquiz ist auch ein gern gesehenes Mitbringsel für Filmnerds!