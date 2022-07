"Purple Hearts"-Trailer: Netflix sorgt für Kitsch-Herzschmerz

Wenn Netflix in den vergangenen Jahren eines gelernt hat, dann, dass Liebe einfach immer zieht und reichlich Stoff für unterhaltsame Filme hergibt. Und, dass Jugendliche es feiern, wenn ihre Hormon- und Gefühlspurzelbäume am Bildschirm widergespiegelt werden. Also ballert der Streaming-Riese am laufenden Band Teen-Liebesfilme (oftmals Rom-Coms) raus, die zwar in den allermeisten Fällen nicht mehr als seichte Unterhaltung bieten (aber hey, auch das ist okay!), dafür aber regelmäßig für mehr als zufriedenstellende Streaming-Quoten sorgen.

In die Reihe allseits beliebter Titel wie "To all the Boys", "The Perfect Date" oder "The Kissing Booth" gesellt sich nun ein weiterer Streifen mit schönen jungen Menschen, reichlich Herzschmerz und viel Heulkrampf-Potenzial. "Purple Hearts" heißt er und hier ist der Trailer: