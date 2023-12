Falls man Zack Snyders ambitionierten Plänen trauen darf, erwartet uns mit seinem SciFi-Ausflug auf Netflix mindestens ein "Star Wars" für Erwachsene. Den Trailern zufolge konnte es aber auch "Dune" gekreuzt mit "Mad Max" oder ein in die Zukunft verlegtes "300" sein.

Nach all den vollmundigen Ankündigungen des Regisseurs in diversen Interviews, bleibt die Frage: Ist "Rebel Moon" tatsächlich so gut? Fairerweise lässt sich das erst zur Hälfte beantworten, da Teil 2 noch nicht vorliegt. Also müssen wir uns zunächst an das "Kind des Feuers" (so der Untertitel des ersten Teils) halten.