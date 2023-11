Scott liebt historische Romane

Sein aktueller Kinofilm spielt aber nicht in den USA. "Napoleon" ist ein Historienepos über den berühmten französischen Kaiser, der vor rund 200 Jahren starb und startet am Freitag im Kino. Die Faszination für Themen aus der Vergangenheit verdankt Scott nach eigenen Worten einem Lehrer seiner Schule, der ihm die historischen Romane des Autors C. S. Forester empfahl. "Mein Lehrer sagte: Ich weiß, dass du seine Bücher lieben wirst, weil sie eine Menge Sex enthalten. Aber alle historischen Eckdaten und Ereignisse darin seien korrekt beschrieben. Also habe ich mich darauf eingelassen."