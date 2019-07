Summer Movies: Die 10 besten Kino-Abenteuer eines Sommers

Der sommerliche Monroe-Effekt ist nach der wohl berühmteste Filmszene benannt, die Marilyn Monroe jemals gedreht hat: Dabei handelt es sich um starke Aufwinde an Hochhausfassaden, die an heißen Tagen in Großstädten entstehen können. Turbulenzen anderer Art verursacht die Monroe im Leben des nicht ganz so braven Ehemannes und Familienvaters Richard Sherman ( Tom Ewell). Frau und Kinder hat er zur Sommerfrische aufs Land geschickt, während er in der Hitze von Manhattan die Stellung hält. Doch bei seiner luftig bekleideten Nachbarin fällt es dem guten Mann schwer, kühlen Kopf zu bewahren.