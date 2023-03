Der Film zeichnet den Aufstieg der Richterin Ruth Bader Ginsburg am Obersten Gerichtshof der USA anhand dreier Zeitabschnitte in den 1950ern nach und porträtiert damit eine der bemerkenswertesten und bedeutendsten Juristinnen der USA, die bis zu ihrem Todestag 2020 Richterin am Supreme Court war. Das Biopic ist zwar ruhig, aber gleichzeitig ein komplex erzähltes Gerichtsdrama einer Vorkämpferin, die mit Mut, Willen und Courage ihrer Zeit voraus war und sich für die Rechte von Minderheiten und Frauen einsetzte. Der gesamte Cast spielt hervorragend und Felicity Jones liefert ihre beste Karriereperformance ab. Sehr sehenswert!

Wer war Ruth Bader Ginsburg? In ihrem Beruf als Professorin, Anwältin und später als Richterin am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten und in ihrem persönlichen Leben hat sie sich für Gleichberechtigung von Frauen und Minderheiten eingesetzt. Ihre Meinungen haben mehrmals das geltende Recht in den USA verändert. Sie war eine Ikone des linken Amerikas.

