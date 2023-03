Scatman John: Film über das Leben der Eurodance-Kultfigur geplant

1996 verschwand Scatman John genauso schnell, wie er gekommen war, vom Radar der Öffentlichkeit. Auch das typisch für die 90er-Jahre. Sein Nachfolgealbum "Everybody Jam!" floppte in Europa. In Japan blieb Scatman John noch ein paar Jahre länger Kult.

1999 wurde bei John Larkin Lungenkrebs diagnostiziert. Bei einer Konzertreise in den USA bricht er auf der Bühne zusammen. Wenige Tage später stirbt er am 3. Dezember 1999 in Los Angeles.