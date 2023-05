"Abbott Elementary "

Die Mockumentary-Sitcom "Abbott Elementary" gewann unter anderem einen Golden Globe als beste Comedy-Serie, in Deutschland ist sie eher unbekannt, obwohl sie auf Disney+ verfügbar ist. Ausgerechnet am 2. Mai, dem ersten Streiktag, sollte der Writer's Room die Arbeit an Staffel 3 beginnen. Doch nun ist erstmal Pause.

Laut Autorin Brittani Nichols (34) könnte der Streik die Länge von Season 3 beeinflussen. "Wenn dieser Streik über einen längeren Zeitraum andauert, wird unsere Sendung nicht rechtzeitig erscheinen und das könnte die Anzahl der Episoden verändern, worüber die Leute sicher sehr verärgert sein werden", so die 34-Jährige.