Darauf kann sich das Publikum freuen

Wenn Lena Dunham an Bord ist, wissen wir, dass wir uns wieder auf kontroverse Geschichte einlassen werden, die über das Entdecken und das Ausleben der Sexualität geht und die Grenzen dessen, was erlaubt ist, ausreizt. Gleichzeitig werden wir aber auch in eine gefühlvolle und zerstörerische Liebesgeschichte hineingezogen. Der Trailer sieht nach vielversprechendem Stoff für "Girls"-Fans aus.

Es ist noch nicht bekannt, wann "Sharp Stick" in den hiesigen Lichtspielhäusern zu sehen sein wird. Seine Premiere feierte der Film auf dem hoch angesehenen Sundance Film Festival im Januar 2022.