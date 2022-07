"Wedding Season"-Trailer: Netflix-Rom-Com mit Bollywood-Flair

Darum geht's in "Wedding Season"

Nachdem sie ihre Verlobung gelöst und ihre erfolgreiche Karriere als Bankmanagerin in der Stadt hinter sich gelassen hat und für einen Neuanfang nach New Jersey gezogen ist, fühlt sich Asha (Pallavi Sharda) so lebendig wie nie zuvor. Ihre Mutter ist dagegen der Überzeugung, dass ihre älteste Tochter das lebenslange Glück verpasst, wenn sie sich statt auf ihren neuen Start-up-Job nicht darauf konzentriert, einen Ehemann zu finden.

Schließlich nimmt die Mutter die Dinge selbst in die Hand und erstellt für Asha ein Onlineprofil in einer Dating-App, um für sie den "perfekten Match" zu finden. Und da kommt Ravi (Suraj Sharma aus "How I Met Your Father") ins Spiel – oder besser gesagt seine Eltern, die für ihren Sohn dieselbe Idee hatten.