"Sommerhaus der Stars": Diese Paare haben gemeinsame TV-Erfahrung

Maurice Dziwak und Ricarda Raatz

Reality-TV-Darsteller Maurice Dziwak (25) und Ricarda "Ricky" Raatz (31) begannen ihre TV-"Karriere" in der Kuppelshow "Love Island", Raatz in der dritten Staffel 2019, Dziwak in der sechsten Staffel 2021. Beide nahmen 2022 an dem RTL+-Datingformat "Are You The One - Reality Stars in Love" teil und feierten mit einigen Turbulenzen nach der Show ein Liebes-Happy-End. Seit Juni 2022 sind die beiden offiziell ein Paar.