The Spot als ungeschickter Barbesucher

Klingt das jetzt zu verwirrend? Dann fangen wir der Reihe nach an: Zunächst war im Spidey-Abenteuer eine Szene enthalten, in der The Spot eine Bar aufsucht und dort einen Drink hinunterkippt, doch der Alkohol läuft aus seinen Löchern wieder heraus und alle lachen über ihn.

Diese Szene schaffte es aber nicht in den fertigen Film und daher kam auch die Nachspann-Szene nicht zum Einsatz. Dort wäre nämlich The Spot erneut in der Bar erschienen und hätte an den früheren Bar-Besucher:innen Rache genommen. Doch ohne Kenntnis der früheren Ereignisse hätte dieses Schluss-Gag logischerweise keinen Sinn mehr ergeben.

Somit ist "Spider-Man: Across the Spider-Verse" einer der wenigen Marvel-Filme, die ohne Post-Credit-Szene auskommen müssen. Umso mehr freuen wir uns auf die Fortsetzung "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", die wir aber leider erst 2024 zu sehen bekommen werden.