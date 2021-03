"Splinter Cell": Netflix-Anime von "John Wick"-Autor Kolstad

Wie ein Drehbuch entsteht

In einem "Collider"-Interview zu Kolstads letztem Film, dem Revenge-Movie "Nobody", in dem Bob Odenkirk zu einem zweiten "John Wick" wurde, hat sich der Autor auch zu "Splinter Cell" geäußert und zugleich Einblicke in seine Arbeitsweise gegeben.

Das Zustandekommen eines Drehbuchs klingt nach seinen Worten ziemlich chaotisch: "Ich habe all diese Post-It-Notizen über meine ganze Wohnung verstreut und dann liegt noch das Zeug herum, das ich lesen muss. Bevor es ans eigentliche Schreiben geht, gibt es Emails, Treatments, Telefongespräche, noch mehr Emails – und wenn es dann endlich mit dem Schreiben ernst wird, denkst du dir: 'Oh fuck, das ist also der Job, mit dem du dir deinen Lebensunterhalt verdienst?'"