"Star Trek Discovery": Drama im Weltraum mit Michael Burnham

Kaum Star-Trek-Feeling

Das Imperium, nein ... die Föderation ist also gefallen. Wir befinden uns in einer Galaxie der Gesetzlosen, ein Space-Western also. Man könnte nun meinen, dass dies ja schon immer der Gedanke von "Star Trek" war. Aber der Wilde Westen im Weltall ist eher "Star Wars", wie auch mit "The Mandalorian" eindrucksvoll bewiesen wurde. "Star Trek" ist vielmehr das Vordringen der Zivilisation in diesen Wilden Westen, also die Eroberung des Unbekannten. Außerdem stand im Mittelpunkt von "Star Trek" immer ein Team-Geschichte: eine Raumschiff-Crew, die gemeinsam den Gefahren bei der Erforschung des Weltalls trotzt.

Doch "Star Trek: Discovery" startet – wie sollte es anders sein – auch in die dritte Staffel mit einer One-Woman-Show. Michael Burnham ist nicht wie Captain Kirk oder Captain Picard und schon gar nicht so wie Mr. Spock. Sie ist vielmehr der Luke Skywalker des neuen "Star Trek". Sie kann alles, schafft alles und weiß auch binnen Sekunden wie man mit Technologie und Waffen umgeht, die vollkommen anders sind als in ihrer Zeit.

Mit Book hat sie nun auch ihren Han Solo gefunden. Er wird anfangs ganz im Stil des offensichtlichen Vorbilds als hartgesottener Outlaw porträtiert, der mit allen Wassern gewaschen ist. Nur um später sein gutes Herz zu zeigen. Anscheinend fällt Franchise-Chef Kurtzman nichts Besseres ein als bei "Star Wars" abzukupfern.