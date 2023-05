"Eine perfekte Mutter" auf Netflix: Das Ende der Krimi-Serie erklärt

Wer hat Damien getötet? Ist Anya schuldig?

Die Kurzfassung: Anya hat Damien tatsächlich getötet. Wow!

Die lange Fassung: Anya befand sich früher in einer gewalttätigen Beziehung, weshalb sie sich nun in einem Frauenhaus engagiert. Das reicht ihr jedoch nicht. Sie muss sich an Männern rächen, die ungeschoren für Vergewaltigungen davongekommen sind. Dafür verabreicht sie sich selbst zusammen mit ihrer Freundin Julie Beruhigungsmittel, sodass sie ein leichtes Opfer für potenzielle Täter darstellen. Während eine Person den Köder spielt, soll die andere den Täter auf frischer Tat erwischen.

Damien stellt das nächste Ziel der beiden dar, da er zuvor eine Frau vergewaltigt hat und dafür nicht verurteilt wurde. Doch der Plan geht schief: Julie springt ab und lässt die unter Drogen stehende Anya alleine in ihrer Wohnung mit Damien zurück. Anya gelingt es ihren Freund Kamal anzurufen, der zu ihrer Rettung eilt. Daraufhin geraten Kamal und Damien in einen Streit, und in einem Akt der Selbstverteidigung nimmt Anya ein Messer und sticht auf Damien ein.