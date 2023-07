Wem es bei "Fatal Seduction" zu heißblütig, bei "The Witcher" zu brutal, bei "The Rookie" zu humorvoll und bei "Too hot to handle" schlicht zu strunzdumm zugeht, dem sei "Süße Magnolien" empfohlen: Die romantische Drama-Serie auf Netflix entwickelte sich in den vergangenen Jahren vom Geheimtipp zum Streaminghit, auch die aktuelle dritte Staffel eroberte die Herzen der Netflix-Abonennt:innen im gefühlschaotischen Sturm und sicherte sich einen Platz in den Top 3 der Charts.

Das serielle ABC der Gefühle bietet genug Dramatik für ein Binge-Wochenende, aber auch genug wohlig-warme Gefühle, um sich bei eben diesem Bingen wie in einer Kuscheldecke eingehüllt zu fühlen. Ein bisschen wie "Gilmore Girls", nur mit einem ordentlichen Schuss mehr an Soap-Eskapismus.