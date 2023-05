Rome Flynn

Der 31-Jährige ist vor allem Serien-Fans bekannt: Für seine Rolle in "Reich und Schön" wurde er mit einem Emmy ausgezeichnet, in "How to get away with murder" sorgte er für kriminelle Twists und Hormonräusche. Flynn wäre eine gute Wahl, wenn Gunn und Co. auf ein "unverbrauchtes" Gesicht setzen möchten, das sie im rot-blauen Kostüm zum neuen Superstar aufbauen könnten.

Für Clark Kent könnte Flynn zu sexy sein, die Fußstapfen von Superman vielleicht noch etwas zu groß für ihn – aber eine interessante Casting-Entscheidung wäre Rome Flynn auf jeden Fall. Zudem ist schon länger die Rede davon, dass DC an einem "Schwarzen Superman" interessiert wäre ...