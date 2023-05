Wie steht es um Staffel 3?

US-Seite "Variety" zitiert derweil Serienschöpfer, Showrunner und Produzent Jim Mickle mit den Worten: "In vielerlei Hinsicht ist es die Geschichte geworden, die wir erzählen wollten". Das er dies mit Gewissheit sagen kann, liege an der Tatsache, dass die finale dritte Staffel bereits fertig abgedreht sei, wie aus dem Bericht hervorgeht. Die Reise des kleinen Jungen Gus (Christian Convery, 13), der mit einem Hirschgeweih zur Welt kam, wird also 24 Episoden umfassen.