Einer der wichtigsten Horrorfilme dieses Jahres läuft seit Juli in unseren Kinos. In "Talk To Me" jagt uns das innovative Regieduo Danny und Michael Philippou gehörigen Schrecken ein. Die beiden bekannten YouTuber öffnen in ihrem ersten Langfilm die Tür zur Geisterwelt sperrangelweit, denn eine australische Freundesgruppe beschwört mit Hilfe einer mysteriösen Hand-Skulptur Tote aus dem Jenseits herbei, die von den Lebenden Besitz ergreifen. Wie stehen daher die Chancen auf eine Fortsetzung?