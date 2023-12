Ein herziger Teddybär, der aber so richtig versaut ist: Mit diesem überraschenden Konzept hat Seth MacFarlane riesigen Erfolg gehabt. So haben die ersten beiden Filme, "Ted" und "Ted 2", zusammen stolze 900 Millionen US-Dollar eingespielt. Kein Wunder, dass nun in Form einer hormongeladenen Prequel-Serie die Vorgeschichte der Freundschaft zwischen John und seinem Teddybären erzählt wird.

In einer neuen Serie kehrt der schamlose Teddybär nun zurück und macht dabei einen Ausflug in die Vergangenheit. Hier ist der Trailer zu "Ted":