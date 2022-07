Darum geht's in "Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles":

Der Film ist an die gleichnamige Nickelodeon-Serie angelehnt, deren Showrunner Andy Suriano und Ant Ward hier auch die Regie übernommen haben. Im Grunde ist "Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles" also nichts anderes als eine aufgeblähte, überlange Folge der Serien, was aber gerade Fans nicht stören dürfte – im Gegenteil, immerhin wird der Spaß, die Action und der serientypische Charme in ein XL-Gewand gepackt.

Der Einsatz für die Schildkröten-Teenies ist diesmal höher als je zuvor. Als der mysteriöse Casey Jones aus der Zukunft auftaucht und sie vor einer bevorstehenden Invasion der gefährlichsten außerirdischen Krieger der Galaxie, den Krang, warnt, wird das Team auf die Probe gestellt. Können sie ihr heldenhaftes Schicksal erfüllen oder werden sie von ihren Teenager-Allüren übermannt? Was folgt, ist die "abenteuerlichste, emotionalste und legendärste Geschichte der Teenage Mutant Ninja Turtles, die je erzählt wurde" – so zumindest Netflix in einer Aussendung.

Das junge Zielpublikum wird daran Gefallen finden, die Kinder der 80er und 90er allerdings werden sehnsüchtig an die Helden denken, wie sie früher waren ...



"Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles – Der Film" ist ab 5. August auf Netflix zu sehen.