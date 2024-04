Eine Hommage in Doku-Form

"The Beach Boys" ist eine Hommage an die legendäre Band, die die Popmusik revolutionierte, und an den ikonischen, harmonischen Sound, den sie erschaffen haben, der den kalifornischen Traum verkörperte und die Fans über Generationen hinweg in seinen Bann zog.

Der Dokumentarfilm zeichnet die Geschichte der Band von den bescheidenen familiären Anfängen bis heute nach und zeigt nie zuvor gesehenes Filmmaterial und brandneue Interviews mit Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks, Bruce Johnston und anderen Größen des Musikgeschäfts, darunter Lindsey Buckingham, Janelle Monáe, Ryan Tedder und Don Was.