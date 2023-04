"The Boroughs": Netflix ordert Serie von "Stranger Things"-Machern

Worum geht's in "The Boroughs"?

"The Boroughs" stammt von den Co-Autoren Jeffrey Addiss und Will Matthews. Netflix hat die Serie mit acht Episoden bestellt. In der offiziellen Logline heißt es: "In einer scheinbar malerischen Rentnergemeinschaft in der Wüste von New Mexico muss sich eine Gruppe unwahrscheinlicher Helden zusammentun, um eine außerweltliche Bedrohung zu stoppen, die ihnen das Einzige stiehlt, was sie nicht haben: Zeit."

Matt und Ross Duffer sind bei der Fantasy-Serie als ausführende Produzenten mit an Bord. Damit dürfte uns die richtige Mischung an Horror-, Fantasy- und Kleinstadt-Elementen erwarten, die bereits "Stranger Things" zu einer einzigartigen und wundervollen Serie gemacht haben.