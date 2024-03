"The Good Daughter": Neue Krimi-Serie von und mit Jessica Biel

Romanverfilmung

Die Vorlage für das Projekt lieferte die beliebte Bestsellerautorin Karin Slaughter, die neben der erfolgreichen Serie "Will Trent" bei Hulu/Disney+nun weiteren Stoff für eine Serienadaption lieferte. So kündigte Peacock an, "The Good Daughter" als Miniserie zu verfilmen, basierend auf dem gleichnamigen Roman, der unter dem deutschen Titel "Die gute Tochter" bereits 2018 veröffentlicht wurde.