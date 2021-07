"The Good Fight": Staffel 6 offiziell bestätigt

"The Good Fight" ist schon lange kein simples "The Good Wife"-Sequel mehr, sondern eine eigenständige, erfolgreiche Serie. Aufgrund der guten Einschaltquoten kündigte Paramount+ noch vor dem Finale der fünften Staffel eine Fortsetzung an, wie "Just Jared" berichtet.

Die fünfte Staffel ist derzeit in Amerika zu sehen, bei uns warten wir hingegen noch sehnlichst auf die vierte Staffel. Da die aktuelle Staffel noch nicht abgeschlossen ist, lässt sich derzeit wenig über die Handlung in Staffel 6 sagen.

Sicher scheint jedoch, dass Diane Lockhart (Christine Baranski) und ihre Anwaltskanzlei wieder im Zentrum stehen werden.