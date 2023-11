1. Valkyrie

Die Herrscherin von New Asgard (zuletzt gesehen in "Thor: Love and Thunder") taucht ungefähr in der Mitte des Films als echte Notretterin auf. Von Carol Danvers aka. Captain Marvel wurde sie kontaktiert, um einer Gruppe von Skrulls, die ihre letzte Zufluchtsstätte verloren haben, Hilfe zu leisten. Daraufhin "beamt" sich Valkyrie mit einem Trägerstrahl in das Raumschiff, das unsere drei Heldinnen und die Flüchtlinge beherbergt, und nimmt die Skrulls mit sich nach New Asgard.

Für Darstellerin Tessa Thompson ("Creed") war es höchstwahrscheinlich eine Ehrensache, im Film ihrer guten Freundin Nia DaCosta kurz vorbeizuschauen. Schon in deren Regiedebüt "Little Woods" war sie mit von der Partie – damals sogar in der Hauptrolle.