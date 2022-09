Dass Superstar Jennifer Lopez nicht nur romantische Komödien in ihrem Schauspiel-Repertoire hat, hat sie bereits mit Filmen wie "Hustlers" (2019) oder "Genug" (2002) gezeigt.

Nun macht sich JLo wieder auf ins Thriller-Genre, und das mit jeder Menge Action: Im Rahmen von "Tudum 2022" hat Netflix nun den ersten Trailer zu "The Mother" präsentiert. Darin sehen wir Lopez als ehemalige Auftragskillerin, die ihre Tochter einst zu deren eigenem Schutz weggegeben hat. Als diese nichtsdestotrotz in Gefahr gerät, wird die titelgebende Mutter erneut in ihrem ehemaligen Beruf aktiv und setzt alles daran, ihren Nachwuchs zu beschützen.

Dass die 53-jährige Lopez in "The Mother" wieder einmal eine Rolle mit sportlichen Höchstleistungen abliefert, wird bereits im Trailer offensichtlich: