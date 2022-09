"The Taste": Alexander Kumptner verspricht "extreme" Staffel 10

Eine beliebte Kochsendung feiert 2022 Jubiläum. Die Sat.1-Show "The Taste" startet am 21. September in die zehnte Staffel (immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und Joyn). Erneut treten Hobby- und Profi-Köchinnen und -Köche gegeneinander an, um den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren. Der Sieger gewinnt am Ende 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch.

Wieder mit dabei: die Coaches Frank Rosin (56), Tim Raue (48), Alexander Herrmann (51) und Alexander Kumptner (39). Die 26 Teilnehmer müssen sich anfangs einen Platz in den vier Teams erkämpfen. "Wir nehmen dieses Jahr überhaupt kein Blatt mehr vor den Mund", verspricht Kumptner im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Ob in der Jubiläumsstaffel etwas Besonderes geplant ist und welche Gewinnstrategie der gebürtige Wiener verfolgt, hat er zudem verraten.