"Iron Chef" auf Netflix: Trailer zur härtesten Kochshow der Welt

Egal ob Kuchen, die wie echte Alltagsgegenstände aussehen (oder umgekehrt), ob kulinarische Reisen oder köstliche Restl-Verwertungen: Netflix hat das Kochen, Backen und überhaupt die Welt der Kulinarik für sich entdeckt und feiert mit Titeln wie "Is it cake?", "Somebody feed Phil" oder "Chef's Table" große Erfolge.

Kein Wunder: Vor allem in der Pandemie haben viele von uns wieder das Selberkochen entdeckt – und die eine oder andere Inspiration ist selbst bei den schrägsten Kochsendungen dabei.