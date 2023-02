"The Tourist": Staffel 2 mit Jamie Dornan kommt!

Worum geht's in Staffel 2?

Über die Handlung von Staffel 2 ist noch nichts bekannt. Nichtsdestotrotz können wir euch das über die neuen Folgen verraten:

"Die zweite Staffel von "The Tourist" wird die Zuschauer genauso überraschen und begeistern, wie es die erste Staffel getan hat. Mit der in die düstere und spannende Geschichte eingebetteten Comedy sind wir sicher, dass diese Serie auch weiterhin ein breites Publikum ansprechen wird, und wir freuen uns darauf, dies in einem anderen Rahmen zu erkunden", so Sarah Hammond und Daniel Walker, Geschäftsführer von Two Brothers.