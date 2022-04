Bei der zwölften Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" stehen einige Änderungen an. Mehrere neue Coaches werden auf den Drehstühlen Platz nehmen und auch beim Moderationsteam gibt es einen Wechsel. Statt Lena Gercke (34) wird Melissa Khalaj (32) an der Seite von Thore Schölermann (37) durch die Sendung führen. Das gaben die verantwortlichen Sender ProSieben und Sat.1 nun bekannt gegeben.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen auf der Show-Bühne stehen. Seit vier Staffeln moderieren Khalaj und Schölermann auch den Ableger "The Voice Kids". Die 32-Jährige freut sich über ihre neue Aufgabe: "Ich liebe diese Show und freue mich so sehr, neben 'The Voice Kids' jetzt auch bei den Erwachsenen durch die Sendung zu führen." Auch Schölermann schwärmt über seine neue TV-Partnerin. "Beim Moderieren verstehen Melissa und ich uns einfach blind", erklärt der 37-Jährige.