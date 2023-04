Mary Jayne Gold (Gillian Jacobs)

Gold war eine US-amerikanische, steinreiche Erbin und Kunstliebhaberin, die in den frühen 30er-Jahren nach Paris kam. Nach der Besetzung Frankreichs wurde sie zur vertrauten Helferin von Frey. Unter anderem waren es ihre finanziellen Mittel, die das "Emergency Rescue Committee" am Leben hielten. Auch in Interviews trat sie offen für das Rettungsnetzwerk ein und wehrte sich gegen den Nationalsozialismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte sie in Südfrankreich.