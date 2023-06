Regisseur Hargrave und Hemsworth sind bereit für Teil 3

In einem "Colllider"-Interview erklärte Regisseur Sam Hargrave bereits im Mai, wie er selbst zu der Fortführung der Action-Reihe steht: "Es gibt so viele Möglichkeiten für diese Franchise, sich weiterzuentwickeln. Ich bin richtig aufgeregt, wenn ich daran denke, welche Herausforderungen Tyler Rake in einem nächsten Film erwarten könnten."

Hemsworth selbst fügte hinzu: "Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Teil 2 einen besseren Film als den ersten gemacht haben. So etwas kommt selten vor und wir wären echt schlecht beraten, wenn wir unser Glück jetzt nicht mit einem weiteren Teil versuchen würden."

Wann es so weit sein wird, kann derzeit aber natürlich noch nicht beantwortet werden. Inzwischen könnt ihr euch aber an der sensationellen Action mit Echtzeit-Feeling des zweiten Teils erfreuen.