Kurz nach ihrer historischen Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin für "Killers of the Flower Moon", ist Lily Gladstone wieder in einer mitreißenden Geschichte zu sehen: "Under the Bridge" erzählt eine tragische und fesselnde wahre Geschichte. Neben Gladstone übernimmt auch Riley Keough eine Hauptrolle, wie der spannende Trailer beweist: