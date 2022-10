7.000 Folgen "Unter uns": Das erwartet uns zum RTL-Daily-Jubiläum

Die Fakten zum Jubiläum

"Unter uns" legte zu Beginn einen Frühstart hin, wie UFA Serial Drama zum Jubiläum auch verrät. Eigentlich sollte die Serie am 2. Januar 1995 auf Sendung gehen. Zum gleichen Zeitpunkt habe die ARD aber ihre Serie "Verbotene Liebe" angekündigt. So sei "'Unter uns' kurzerhand auf den 28. November 1994 vorverlegt" worden. Der Serienname sei zunächst nur ein Arbeitstitel gewesen, doch am Ende habe es "nichts Treffenderes" gegeben und man blieb dabei.

In der Serie, die täglich von montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+ läuft, starteten auch bekannte Schauspieler ihre Karrieren, darunter Wayne Carpendale (45), Svenja Jung (29), Wolfram Grandezka (52), Diana Staehly (44) oder Marco Girnth (52). Der Mitteilung zufolge lassen 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie über 20 Schauspielerinnen und Schauspieler wöchentlich sechs neue "Unter uns"-Folgen in zwei großen Studios und dem mehrere hundert Quadratmeter großen Außenset der Schillerallee in Köln-Ossendorf entstehen.