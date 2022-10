"Das Schweigen ist oft das schlimmste Verbrechen. Es ist das Schrecklichste, was eine Familie erleiden kann", berichtete Pietro Orlandi, Emanuelas Bruder. Er ist der Ansicht, dass der Vatikan genau wisse, was mit der Teenagerin geschehen ist, wie sie starb und wo sie begraben ist. Seit 38 Jahren kämpft Orlandi unermüdlich, um herauszufinden, was seiner Schwester passiert ist. "Es ist an der Zeit, die Wahrheit zu sagen. Wir werden nie aufhören, nach Emanuela zu suchen", erklärte Pietro Orlandi. Seine 92-jährige Mutter sollte wenigstens Blumen auf das Grab ihrer Tochter legen dürfen, wo auch immer es sein möge, sagte er.

"Es ist an der Zeit, dass der Vatikan offenlegt, was genau passiert ist, und der Familie einen Abschluss ermöglicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren", sagte Laura Sgró, Anwältin der Familie Orlandi. Sie wies darauf hin, dass die Schlüsselfiguren in der Affäre bereits verstorben und andere schon sehr alt seien. Der Vatikan lehnte es ab, Interviews für die Netflix-Dokumentation zu geben. Er reagierte auch nicht auf die Bitte der Medien um einen Kommentar zur Serie.