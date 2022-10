Neues Ensemble

Als Regisseurin wurden bereits Jennifer Morrison und Laura Belsey bestätigt. Morrison hatte bereits in der ersten Staffel bei zwei Episoden Regie geführt und stellte ihr Regietalent auch in Euphoria und Surface unter Beweis. Bekannt wurde sie jedoch für ihre Arbeit als Schauspielerin in "Dr. House" und "Once Upon a Time".

Da in Staffel zwei von "Dr. Death" völlig andere Figuren vorkommen, ist es unwahrscheinlich, dass der hochkarätige Cast von Staffel eins zurückkehren wird. Dort waren unter anderem Joshua Jackson, Alec Baldwin und Christian Slater vor der Kamera zu sehen. Wer Teil des neuen Ensembles wird, ist noch unklar.

Ein Starttermin für "Dr. Death" Staffel 2 steht noch nicht fest, aber eine Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2023 auf RTL+ oder Canal+ scheint durchaus realistisch.

Die erste Staffel ist aktuell auf Canal+ zu sehen.