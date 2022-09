"Verbrechen von nebenan"-Staffel 2: True-Crime Podcast-Adaption

Unter dem Motto " Verbrechen von Nebenan – Das Böse und die Frauen“ werden in der zweiten Staffel der True-Crime-Podcast-Adaption Frauen als Opfer, Verdächtige und Täterinnen zum Mittelpunkt. Moderator Philipp Fleiter thematisiert in den neuen Folgen Verbrechen, die in Medien und sozialen Netzwerken für Aufsehen sorgten.