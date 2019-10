Viennale: Frauenpower am Eröffnungswochenende

Das Festival wird mit Celine Sciamas Historienfilm eröffnet. In feinkomponierten Bildern erzählt sie die Geschichte von Marianne, einer Künstlerin die beauftragt wird ein Portrait der Tochter einer verwitweten Gräfin zu malen. Das 1770 in der Bretagne angesiedelte Drama besticht neben spannenden philosophischen Fragen über Subjektivität in der Kunst auch durch zwei starke Hauptdarstellerinnen. Die französische Regisseurin wurde für das packende Kammerspiel mit dem Preis für das beste Drehbuch in Cannes ausgezeichnet. „Portrait einer jungen Frau in Flammen“ ist nach der Eröffnungsgala am 24.10 um 23 Uhr und am 25.10 um 12:30 im Gartenbaukino zu sehen.

"Little Joe" - Sci-Fi Drama