"War Magician": Cumberbatch bekämpft als Zauberer die Nazis

Die Magie lässt ihn einfach nicht los. Benedict Cumberbatch absolviert gerade seinen zweiten Auftritt als Marvel-Held "Doctor Strange" vor der Kamera, und in einem seiner nächsten Projekte bekommt er es erneut mit Zauberei zu tun. In "War Magician" wird sich der Star in den Britischen Zauberkünstler Jasper Maskelyne verwandeln. Diese historisch reale Figur nutzte ihr magisches Können, um Erwin Rommel im Zweiten Weltkrieg eine Niederlage beizubringen.

Magier-Gang

Angeregt durch Dave Fishers gleichnamigen Tatsachenbericht, übernimmt laut "Deadline"-Meldung "Jurassic World"-Macher Colin Trevorrow die Regie. Es wird eine von Maskelyne geschaffene international operierende "Magier-Gang" im Mittelpunkt stehen, die während des Weltkrieges gleichermaßen in Afrika, Europa und dem Mittleren Osten tätig ist. Eine weibliche Agentin der Streitkräfte vervollständigt das Team.