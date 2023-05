Vor der Linse: Warum sind Filme so lang?

In unserer neuen Rubrik "Vor der Linse" werfen wir einen Blick auf die brennenden Fragen der Filmwelt – verständlich erklärt! "Vor der Linse" erscheint an jedem Mittwoch zur Monatsmitte.

Ein Blick ins Kinoprogramm muss nicht zwangsweise nur Vorfreude auf die große Leinwand bedeuten, sondern kann einem auch einen Schreck einjagen, wenn man die Laufzeiten gewisser Filme sieht. Derzeit stehen unter anderem mit "John Wick Kapitel: 4" (2 Stunden 50 Minuten), "Tár" (2 Stunden 40 Minuten) und "Guardians of the Galaxy 3"(2 Stunden 30 Minuten) mehrere Filme mit deutlicher Überlänge im Kinoprogramm und Joaquin Phoenix’ neuer Film “Beau is Afraid” mit drei Stunden Laufzeit steht schon in den Startlöchern.

Bei diesen Längenangaben stellt man sich immer öfters die Frage, ob es ein Film tatsächlich Wert ist, so viel Zeit dafür aufzuwenden. Filme zu schauen ist zwar eine große Freude doch es stellt sich die Frage:

Warum sind Filme so lang?