"High Heat"-Trailer: Die mexikanische Version von "Station 19"?

Eine romantische Liebesgeschichte zwischen Poncho und einer Kollegin gibt es natürlich in "Glühendes Feuer", so der missglückt-schmuddelige deutsche Titel, denn wie wir von "Station 19" wissen: Lebensbedrohliche Einsätze ohne Herzschmerz von schönen Menschen sind nur halb so spannend.

Die Story verspricht jede Menge Irrungen und Wirrungen, viel Adrenalin, große Emotionen und Cliffhanger. Dass Showrunner José Ignacio Valenzuela all das kann, bewies er bereits: Er zeichnete nämlich auch für den Netflix-Hit "Wer hat Sara ermordet?" verantwortlich.



"High Heat" ist ab dem 17. August auf Netflix zu sehen.