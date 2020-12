Weihnachtsfilme: Die besten Klassiker im Fernsehen und Streamingangebot

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (1973)

Die tschechisch-deutsche Version von "Aschenputtel" gilt seit mehr als 40 Jahren als der Weihnachtsklassiker schlechthin. Darin lebt Aschenbrödel nach dem Tod ihres Vaters als Magd auf dem eigenen Hof. Ihre böse Stiefmutter macht ihr das Leben zur Hölle. Von einem Kutscher erhält sie eines Tages drei Haselnüsse, die ihr je einen Wunsch erfüllen sollen. Zufällig begegnet sie kurz darauf einem Prinzen und die beiden verlieben sich Hals über Kopf. Ihr Happy-End droht jedoch wegen ihren Stiefschwestern zu scheitern.

Sendetermine

WDR So,13.12. um 13:20 Uhr

BR So, 20.12. um 12:00 Uhr

One So, 20.12. um 14:15 Uhr und Do, 24.12. um 18:50 Uhr

NDR So, 20.12. um 15:05 Uhr und Do, 24.12. um 16:15 Uhr

Das Erste Do, 24.12. um 12:15 Uhr und Fr, 25.12. um 11:25 Uhr

SWR Do, 24.12. um 22:30 Uhr

RBB Do, 24.12. um 23:15 Uhr

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist außerdem zurzeit bei Netflix zu sehen und im Amazon-Prime-Abo enthalten. Hier geht’s direkt zum Film.